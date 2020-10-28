Путин: "Мы не говорим о какой-то там второй волне"

Владимир Путин считает, что новые пиковые показатели заболеваемости и смертности от коронавируса, значительно превышающие весенние, не свидетельствуют о второй волне.

"Мы не говорим о какой-то там второй волне. До некоторых регионов еще первая волна только докатывается, по мнению специалистов. Надо держать руку на пульсе и своевременно и эффективно реагировать на происходящее", - заявил глава государства, открывая в среду совещание с правительством.

В ответ на это вице-премьер Татьяна Голикова привела такие цифры: "В 16 регионах РФ сложилась критическая ситуация по заполненности коечного фонда больными COVID-19, в пяти субъектах - это порядка 95%". Она также сообщила, что Минобрнауки начинает задействовать старшекурсников и преподавателей не только в борьбе с коронавирусом, но и в первичном звене здравоохранения.

Путин потребовал разворачивать дополнительные койки там, где это требуется, также он велел выделить регионам средства на антикоронавирусные лекарства и 10 млрд руб. на закупку средств индивидуальной защиты и тест-системы (сегодня появились сообщения, что в ряде регионов власти уже признали дефицит этих товаров). Президент заявил, что принято решение о бесплатном обеспечении лекарствами амбулаторных больных коронавирусом.

"Мы отслеживаем ситуацию в каждом регионе, но о своей ответственности не забывайте", - предупредил Путин глав регионов. Президент заявил, что к нему обращаются с просьбами отправить в регионы комиссии для проверки ситуации с коронавирусом. Он предложил Голиковой немедленно заняться этой проблемой. А она сообщила, что проблемы и сбои возникли в Курганской и Омской областях.