Путин: "Мы не говорим о какой-то там второй волне"

28 Октября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

"Девальвация рубля — это круто"

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Политика В России Москва
Коллаж, коронавирус (2020) | Фото: Накануне.RU

Путин: "Мы не говорим о какой-то там второй волне"

Владимир Путин считает, что новые пиковые показатели заболеваемости и смертности от коронавируса, значительно превышающие весенние, не свидетельствуют о второй волне.

"Мы не говорим о какой-то там второй волне. До некоторых регионов еще первая волна только докатывается, по мнению специалистов. Надо держать руку на пульсе и своевременно и эффективно реагировать на происходящее", - заявил глава государства, открывая в среду совещание с правительством.

В ответ на это вице-премьер Татьяна Голикова привела такие цифры: "В 16 регионах РФ сложилась критическая ситуация по заполненности коечного фонда больными COVID-19, в пяти субъектах - это порядка 95%". Она также сообщила, что Минобрнауки начинает задействовать старшекурсников и преподавателей не только в борьбе с коронавирусом, но и в первичном звене здравоохранения.

Путин потребовал разворачивать дополнительные койки там, где это требуется, также он велел выделить регионам средства на антикоронавирусные лекарства и 10 млрд руб. на закупку средств индивидуальной защиты и тест-системы (сегодня появились сообщения, что в ряде регионов власти уже признали дефицит этих товаров). Президент заявил, что принято решение о бесплатном обеспечении лекарствами амбулаторных больных коронавирусом.

"Мы отслеживаем ситуацию в каждом регионе, но о своей ответственности не забывайте", - предупредил Путин глав регионов. Президент заявил, что к нему обращаются с просьбами отправить в регионы комиссии для проверки ситуации с коронавирусом. Он предложил Голиковой немедленно заняться этой проблемой. А она сообщила, что проблемы и сбои возникли в Курганской и Омской областях.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Путин: "Мы не говорим о какой-то там второй волне"

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: владимир путин, татьяна голикова, лекарства от коронавируса



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети