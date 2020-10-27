27 Октября 2020
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Общество Курганская область
защитный костюм, врачи, коронавирус (2020) | Фото: пресс-служба РМК

Минздрав России направил в Курган группу медиков для помощи зауральским врачам в борьбе с ковидом

Министерство здравоохранения РФ приняло решение направить в Курганскую область своих специалистов для помощи местным медикам в борьбе с новой коронавирусной инфекцией, такая информация по явилась на официальном сайте федерального ведомства. С просьбой о помощи к московским медикам ранее обратился губернатор Курганской области Вадим Шумков

После приезда специалистов Минздрава, Российский научный центр восстановительной травматологии и ортопедии имени академика Илизарова, расположенный в Кургане, будет перепрофилирован под оказание медицинской помощи пациентам с COVID-19.

"Минздрав России окажет Курганской области всестороннюю поддержку в связи с распространением новой коронавирусной инфекции. В регион направлена группа специалистов, которые окажут организационно-методическую поддержку по настройке маршрутизации и лечения пациентов с COVID-19 и окажут практическую помощь больным", - отметил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.

Он также добавил, что на подготовку к приему коронавирусных больных будут выделены дополнительные средства из федеральной казны.

Напомним, по поручению главы региона Вадима Шумкова в медучреждениях области установят дополнительные системы подачи кислорода. На это выделят более 26 млн руб. Еще около 10 млн направят на покупку 130 кислородных концентраторов. 

Курганских медиков, отметим, активно поддерживают на местном уровне. Тем сотрудникам, которые заразились на работе коронавирусом, выдадут бесплатно "антикоронавирусный" препарат "Фавипиравир". Местная сеть аптек "Курганфармация" закупит 1 тыс. упаковок этого лекарства, первая партия уже поступила в больницы – это 40 упаковок.

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Минздрав России направил в Курган группу медиков для помощи зауральским врачам в борьбе с ковидом

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Теги: коронавирус, минздрав, помощь, медики



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