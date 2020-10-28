28 Октября 2020
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Политика В России Москва
Владимир Жириновский (2020) | Фото: Госдума РФ

Жириновский предложил отправить Лукашенко управлять совхозом Грудинина

Владимир Жириновский, выступая в Госдуме на обсуждении бюджета на 2021 год, предложил учесть в главном финансовом документе страны "непредвиденные" расходы на внешнюю политику.

"Теперь вот Белоруссии придется давать каждый месяц по полтора миллиарда (речь о кредите, который Россия пообещала выделить соседнему государству – прим. ред.) или сдавать Белоруссию. В Карабахе нужны будут деньги, турецкая армия там уже на подходе", - заявил лидер ЛДПР.

При этом он в своем выступлении прошелся и по политическим вопросам. Например, призвал не искать замену Геннадию Зюганову на месте главы КПРФ. "Геннадий Андреевич до конца – он уйдет вместе с партией – навсегда и далеко", - заявил Жириновский. Потом он начал нахваливать совхоз им. Ленина Павла Грудинина, а в конце предложил присоединить Белоруссию: "Белоруссия должна закончить свое существование, пусть Лукашенко вместо Грудинина будет в совхозе, он хороший председатель колхоза", - заявил депутат.

После его выступления спикер Госдумы Вячеслав Володин отметил: "Вы, конечно, Владимир Вольфович, нам много проблем создали по международным отношениям своими выступлениями".

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Жириновский предложил отправить Лукашенко управлять совхозом Грудинина

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Теги: владимир жириновский, павел грудинин, геннадий зюганов, белоруссия, бюджет



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