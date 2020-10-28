28 Октября 2020
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Общество Воронежская область
дети, семья, демография (2020) | Фото: пресс-служба Воронежской областной думы

Отделение Фонда защиты детей создано в Воронежской области при поддержке регионального парламента

Региональное отделения Фонда защиты детей в Воронежской области открыто на базе воронежского отделения Российского детского фонда, передает корреспондент Накануне.RU.

Учредителями Фонда защиты детей являются ООБФ «Российский детский фонд», СОФ «Международная ассоциация детских фондов», от имени государства учредителем выступает Министерство просвещения РФ. В состав учредителей Фонда защиты детей входят авторитетные общественные деятели России, политики, врачи, педагоги, деятели культуры. Предполагается, что новая общественно-государственная организация станет логическим продолжателем работы Российского детского фонда. При этом фонды-учредители будут, как и прежде, продолжать свою деятельность в сфере российской и международной благотворительности, а новая организация сосредоточится на консолидации усилий государства и институтов гражданского общества по защите прав детей, созданию условий, способствующих их всестороннему развитию и воспитанию.

ребенок, дети, семья, демография(2020)|Фото: пресс-служба Воронежской областной думы

В состав учредителей Воронежского регионального отделения Общероссийской общественно-государственной организации «Фонд защиты детей» вошли председатель Воронежской областной Думы, председатель Попечительского совета воронежского отделения ООБФ «Российский детский фонд» Владимир Нетёсов и депутаты регионального парламента Александр Пешиков и Елена Губина.

Владимир Нетёсов считает, что новая общественно-государственная организация будет эффективно дополнять работу регионального омбудсмена в решении задач, поставленных Президентом Владимиром Путиным в рамках Десятилетия детства и демографической политики государства.

владимир нетёсов, воронежская областная дума, спикер, флаги(2020)|Фото: пресс-служба Воронежской областной думы

«Это расширение возможностей в деле совершенствования механизма защиты детей и семей с детьми, поиск новых путей решения проблем в этой сфере. Воронежскому отделению Фонда защиты детей предстоит масштабная работа. В Российском Детском фонде есть множество программ, дополняющих государственную заботу о подрастающем поколении, работающих ради ребенка, его здоровья, развития, психологического комфорта. И создание новой общественной организации, которая сосредоточится на защите прав детей, даст больше возможностей для этой работы. Убежден, что общими усилиями неравнодушных людей мы сможем уделять больше внимания детям, которым нужна помощь», – отметил председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов.

По предложению Владимира Нетёсова председателем Воронежского регионального отделения Общероссийской общественно-государственной организации «Фонд защиты детей» стала председатель Воронежского областного отделения ООБФ «Российский детский фонд» Марина Севергина.

воронежская областная дума, северигина(2020)|Фото: пресс-служба Воронежской областной думы

Среди заявленных целей новой общественно-государственной организации значатся: укрепление авторитета и роли семьи, социального статуса детства, общественного представительства интересов детства на всех уровнях законодательной и исполнительной власти в России. Организация заявляет в своем уставе как одну из задач - повышение ответственности всех граждан за факты негативного отношения к детям и подросткам, нарушения их прав. Фонд будет содействовать развитию социальной базы воспитания, образования, досуга и общения детей.

Одной из значимых задач Фонда будет оказание помощи детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, детям-инвалидам, детям с ограниченными возможностями здоровья, детям с общественно опасным поведением. Фонд намерен также вести пропаганду здорового образа жизни, содействовать приобщению детей к физкультуре и спорту.

дети, семья, демография(2020)|Фото: пресс-служба Воронежской областной думы

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Воронежской областной думы, региональный парламент уже более 17 лет сотрудничает с региональным отделением Российского детского фонда. Совместно реализуются благотворительные и просветительские проекты, оказывается адресная помощь детям, нуждающимся во внимании и заботе. Среди традиционных ежегодных совместных мероприятий фонда и Воронежской облдумы – организация поездки в Москву на празднование международного Дня защиты детей для одаренных ребят из многодетных и малообеспеченных семей, детских домов, а также проведение акции «Собери ребенка в школу», в ходе которой депутаты областной думы совместно с региональным отделением детского фонда приобретают и дарят первоклассникам из многодетных и малообеспеченных семей ранцы со всеми необходимыми принадлежностями для школы.

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Отделение Фонда защиты детей создано в Воронежской области при поддержке регионального парламента

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Теги: фонд защиты, детей, демография, воронежская область, владимир нетёсов



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