28 Октября 2020
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Политика Челябинская область
(2020) | Фото: zs74.ru

Депутаты ЗСО вручили в Магнитогорске лауреатам премии "Общественное признание"

В мэрии Магнитогорска прошло торжественное награждение лауреатов ежегодной премии Законодательного собрания Челябинской области "Общественное признание". В церемонии с соблюдением всех мер санитарной предосторожности приняли участие депутаты Валерий Колокольцев и Вячеслав Евстигнеев, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областного парламента. 

Премия присуждается за многолетний добросовестный и безупречный труд, активное участие в деятельности общественных организаций ветеранов и пенсионеров. В 2020 году формат церемонии пришлось кардинально изменить по понятным причинам, в Магнитогорске мероприятие прошло с соблюдением всех необходимых санитарных норм. 

(2020)|Фото: zs74.ru

Парламентарии поблагодарили ветеранов за большой вклад в развитие города и Челябинской области и пожелали крепкого здоровья. 

"Премия "Общественная признание" всегда имела особое значение. Это признание заслуг наших ветеранов. Вы на заслуженном отдыхе, но находите в себе силы, чтобы передавать опыт и знания молодому поколению, делитесь своей неуемной энергией и помогаете сверстникам в организации досуга и быта. Спасибо вам за оптимизм, жизненную силу и неуемную энергию. Желаю Вам и вашим близким крепкого здоровья и благополучия!" – отметил Вячеслав Евстигнеев.

Кроме денежной составляющей десяти лауреатам вручили дипломы, медали и нагрудный знак. 

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Депутаты ЗСО вручили в Магнитогорске лауреатам премии "Общественное признание"

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Теги: Вячеслав Евстигнеев, Валерий Колокольцев, "Общественное признание", ветераны



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