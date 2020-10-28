Депутаты ЗСО вручили в Магнитогорске лауреатам премии "Общественное признание"

В мэрии Магнитогорска прошло торжественное награждение лауреатов ежегодной премии Законодательного собрания Челябинской области "Общественное признание". В церемонии с соблюдением всех мер санитарной предосторожности приняли участие депутаты Валерий Колокольцев и Вячеслав Евстигнеев, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областного парламента.

Премия присуждается за многолетний добросовестный и безупречный труд, активное участие в деятельности общественных организаций ветеранов и пенсионеров. В 2020 году формат церемонии пришлось кардинально изменить по понятным причинам, в Магнитогорске мероприятие прошло с соблюдением всех необходимых санитарных норм.

Парламентарии поблагодарили ветеранов за большой вклад в развитие города и Челябинской области и пожелали крепкого здоровья.

"Премия "Общественная признание" всегда имела особое значение. Это признание заслуг наших ветеранов. Вы на заслуженном отдыхе, но находите в себе силы, чтобы передавать опыт и знания молодому поколению, делитесь своей неуемной энергией и помогаете сверстникам в организации досуга и быта. Спасибо вам за оптимизм, жизненную силу и неуемную энергию. Желаю Вам и вашим близким крепкого здоровья и благополучия!" – отметил Вячеслав Евстигнеев.

Кроме денежной составляющей десяти лауреатам вручили дипломы, медали и нагрудный знак.