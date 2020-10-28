28 Октября 2020
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тюмень аэропорт рощино (2017) | Фото: Накануне.ru

Самолет UTair, летевший из Москвы в Курган, совершил посадку в Тюмени из-за обледеневшей полосы

Самолет авиакомпании "UTair" - Boeing 737 летящий из Москвы в Курган, совершил посадку в тюменском аэропорту "Рощино", передает корреспондент Накануне.RU.

По информации справочной службы "Рощино", курганский аэропорт не принимает рейсы из-за обледеневшей полосы. Прибыть в аэропорт Кургана самолет должен был в 7.50 по местному времени, однако теперь прибытие лайнера задерживается до 22.30.

Тюмень самолет покинет в 20.00.

Кроме того, аэропорт Кургана сообщил об отмене рейсов UTair UT 265 и 266 от 29 октября, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 13 ноября.

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Самолет UTair, летевший из Москвы в Курган, совершил посадку в Тюмени из-за обледеневшей полосы

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Теги: UTair, самолет, посадка, аэропорт



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