Росстат заказал серию "Смешариков" о переписи населения за 7,8 миллиона рублей

Росстат потратит почти миллиард рублей на информационную поддержку Всероссийской переписи населения 2021 года. Среди прочего на эти средства планируется выпустить онлайн-игру и серию подкастов. Маленьких россиян к процессу планируется привлекать специальной серией мультика "Смешарики".

По данным РБК, Росстат потратит на кампанию более 915 млн руб. одним из субподрядчиков информподдержки станет "Мармелад медиа", компания владеет правами на мультики "Смешарики", "Фиксики" и др.

Тематическая серия "Смешариков" обойдется государству в 7,8 млн руб. Хронометраж серии – 13 минут.

В договоре перечислены персонажи, которые должны быть в ней задействованы: Крош, Нюша, Ежик, Бараш, Пин, Копатыч, Совунья, Кар Карыч, Лосяш и Биби.

В пресс-службе Росстата сообщили, что эпизод "Смешариков" позволит рассказать, что такое перепись и зачем она нужна, в игровой, предельно доступной и ненавязчивой форме — как детской, так и взрослой аудитории.