Битва карикатур: Макрон-дьявол у иранцев и двуличный Эрдоган у Charlie Hebdo

28 Октября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

"Девальвация рубля — это круто"

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество За рубежом
Карикатура на Эммануэля Макрона в газете Vatan-e Emrooz. (2020) | Фото: vatanemrooz.ir

Битва карикатур: Макрон-дьявол у иранцев и двуличный Эрдоган у Charlie Hebdo

Противостояние выступающего за секуляризм Макрона и мусульманских стран вылилось и на страницы СМИ. Иранская консервативная газета Vatan-e Emrooz ("Родина сегодня") вышла с карикатурой на французского президента на обложке. Макрон изображен в образе коварного дьявола.
Читайте также:

Ну а французский сатирический журнал Charlie Hebdo, из-за карикатур которого на пророка Мухаммеда и началось нынешнее обострение, попытался высмеять двуличие турецкого президента Реджепа Эрдогана – он больше всех критикует Макрона. Его художники изобразили задирающим паранджу женщине, которая держит в руках поднос с рюмками. Сам президент при этом сидит в трусах в кресле и восклицает "О, пророк!".

Карикатура на Эммануэля Макрона в газете Vatan-e Emrooz.(2020)|Фото: vatanemrooz.ir

Карикатура на Эрдогана в Charlie Hebdo.(2020)|Фото: Charlie Hebdo

Charlie Hebdo в 2015 году пострадал из-за нападения религиозных фанатиков. В результате террористического акта погибли 12 сотрудников редакции, 11 пострадали. Тогда поводом для нападения стала публикация карикатур на пророка Мухаммеда.

Похожая ситуация произошла в пригороде Парижа в середине октября этого года. Учитель одной из школ показал карикатуры из Charlie Hebdo ученикам старших классов на уроке, посвященном свободе слова. Позже один из учеников перерезал горло учителю, оскорбившись карикатурами. Выяснилось, что молодой человек был выходцем из Чечни.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Битва карикатур: Макрон-дьявол у иранцев и двуличный Эрдоган у Charlie Hebdo

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: карикатура, эммануэль макрон, реджеп эрдоган, мусульмане, Charlie Hebdo



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети