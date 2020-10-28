Битва карикатур: Макрон-дьявол у иранцев и двуличный Эрдоган у Charlie Hebdo

Противостояние выступающего за секуляризм Макрона и мусульманских стран вылилось и на страницы СМИ. Иранская консервативная газета Vatan-e Emrooz ("Родина сегодня") вышла с карикатурой на французского президента на обложке. Макрон изображен в образе коварного дьявола.

Ну а французский сатирический журнал Charlie Hebdo, из-за карикатур которого на пророка Мухаммеда и началось нынешнее обострение, попытался высмеять двуличие турецкого президента Реджепа Эрдогана – он больше всех критикует Макрона. Его художники изобразили задирающим паранджу женщине, которая держит в руках поднос с рюмками. Сам президент при этом сидит в трусах в кресле и восклицает "О, пророк!".

Charlie Hebdo в 2015 году пострадал из-за нападения религиозных фанатиков. В результате террористического акта погибли 12 сотрудников редакции, 11 пострадали. Тогда поводом для нападения стала публикация карикатур на пророка Мухаммеда.

Похожая ситуация произошла в пригороде Парижа в середине октября этого года. Учитель одной из школ показал карикатуры из Charlie Hebdo ученикам старших классов на уроке, посвященном свободе слова. Позже один из учеников перерезал горло учителю, оскорбившись карикатурами. Выяснилось, что молодой человек был выходцем из Чечни.