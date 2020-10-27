27 Октября 2020
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Глава Роспотребнадзора РФ Анна Попова (2016) | Фото: правительство.янао.рф

В Роспотребнадзоре не исключили введения новых ограничений, если россияне не возьмутся за голову

Если не удастся справиться с текущей фазой эпидемии уже введенными ограничениями, могут быть приняты новые, дополнительные меры безопасности, передает РИА Новости со ссылкой на главу Роспотребнадзора Анну Попову.
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Она пояснила, что сейчас нужно не допустить дальнейшего распространения заболеваемости коронавирусом, для этого необходимо носить маску, ходить в перчатках, беречь себя всеми доступными способами.

Напомним, сегодня ведомство Поповой ввело обязательное ношение масок в общественных местах, а также рекомендовало запретить проведение развлекательных мероприятий с 23 до 6 часов, в те же часы ограничить работу общепита.

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В Роспотребнадзоре не исключили введения новых ограничений, если россияне не возьмутся за голову

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Теги: роспотребнадзор, новые ограничения, россияне, анна попова



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