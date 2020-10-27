В Роспотребнадзоре не исключили введения новых ограничений, если россияне не возьмутся за голову

Если не удастся справиться с текущей фазой эпидемии уже введенными ограничениями, могут быть приняты новые, дополнительные меры безопасности, передает РИА Новости со ссылкой на главу Роспотребнадзора Анну Попову.

Она пояснила, что сейчас нужно не допустить дальнейшего распространения заболеваемости коронавирусом, для этого необходимо носить маску, ходить в перчатках, беречь себя всеми доступными способами.

Напомним, сегодня ведомство Поповой ввело обязательное ношение масок в общественных местах, а также рекомендовало запретить проведение развлекательных мероприятий с 23 до 6 часов, в те же часы ограничить работу общепита.