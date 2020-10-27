"Мы не останемся в масках навсегда" – глава Роспотребнадзора

Глава Роспотребнадзора Анна Попова верит, что мир спасет от коронавируса вакцина. На форуме "Здоровое общество" главный санитарный врач России отметила, что сейчас сложно спрогнозировать, насколько долго россиянам и всему миру придется ходить в масках и перчатках, но она уверена, что это не войдет в нашу жизнь навсегда.

"Я думаю, что нет, мы не останемся в масках. Будет найдена вакцина", - заявила Попова. По ее мнению, культура ношения масок у россиян появилась еще в предыдущие годы, когда многие начали пользоваться ими в общественных местах во время сезонных вспышек гриппа. По ее данным, такую сознательность ранее проявляли до 40% населения.

Попова также отметила, что нынешняя эпидемия – "мощный толчок в развитии биологической науки". "Мы в первый раз изучаем всем миром так подробно один вирус", - заключила Попова.