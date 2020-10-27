27 Октября 2020
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Глава Роспотребнадзора РФ Анна Попова (2016) | Фото: правительство.янао.рф

"Мы не останемся в масках навсегда" – глава Роспотребнадзора

Глава Роспотребнадзора Анна Попова верит, что мир спасет от коронавируса вакцина. На форуме "Здоровое общество" главный санитарный врач России отметила, что сейчас сложно спрогнозировать, насколько долго россиянам и всему миру придется ходить в масках и перчатках, но она уверена, что это не войдет в нашу жизнь навсегда. 

"Я думаю, что нет, мы не останемся в масках. Будет найдена вакцина", - заявила Попова. По ее мнению, культура ношения масок у россиян появилась еще в предыдущие годы, когда многие начали пользоваться ими в общественных местах во время сезонных вспышек гриппа. По ее данным, такую сознательность ранее проявляли до 40% населения.  

Попова также отметила, что нынешняя эпидемия – "мощный толчок в развитии биологической науки". "Мы в первый раз изучаем всем миром так подробно один вирус", - заключила Попова.

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"Мы не останемся в масках навсегда" – глава Роспотребнадзора

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Теги: роспотребнадзор, анна попова, масочный режим, коронавирус



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