27 Октября 2020
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Общество В России Москва
Наталья Поклонская (2020) | Фото: t.me/poklonskaya_nv

"С тестом все хорошо": Поклонская опубликовала селфи с пленарки Госдумы

Зампред комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская опубликовала в своем Telegra-канале селфи, на котором видно, что она находится в зале пленарных заседаний думы.

"Вот самое верное доказательство того, что Поклонская на пленарном заседании и с тестом все хорошо P.S. И как после такого верить источникам из нижней палаты?" – подписала она селфи в медицинской маске. Ранее появилась информация о том, что ее и депутата Виталия Милонова не пустили на заседание из-за отказа пройти тест на COVID-19.

Наталья Поклонская(2020)|Фото: t.me/poklonskaya_nv

На селфи Поклонской, кстати, видно, что депутаты и не думают соблюдать правило "шахматной" рассадки, на котором постоянно настаивает Владимир Жириновский: многие сидят рядом, хотя в зале отсутствует добрая половина парламентариев и места для социальной дистанции хватит всем.

Напомним, накануне спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин сообщил Владимиру Путину, что коронавирусом переболел или еще болеет 91 депутат (то есть почти четверть депутатского корпуса).

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"С тестом все хорошо": Поклонская опубликовала селфи с пленарки Госдумы

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Теги: наталья поклонская, тест на коронавирус, госдума, пленарное заседание



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