91 депутат Госдумы переболел или болеет коронавирусом - Володин

Владимир Путин провел встречу со спикером Госдумы Вячеславом Володиным. Глава нижней палаты парламента рассказал о том, как пандемия повлияла на работу депутатов.

"У нас 91 депутат переболел, либо сегодня болеет. Мы поэтому делаем всё для того, чтобы внедрить новые формы там, где возможно, перейдя на дистанционную, допустим, работу в рамках комитетов, или видеоконференцсвязь. Но мы не можем это сделать в рамках организации работы парламента", - рассказал Володин.

Спикер рассказал, что многие европейские парламенты ушли на карантин в связи с пандемией, но в России "президент каждодневно контролирует ситуацию, и депутаты должны со своей стороны также выкладываться".

Сейчас, по словам Володина, 38 депутатов находятся на больничной койке, в том числе один в реанимации, он "тяжело болеет". Также один депутат скончался от последствий коронавируса.

"Вопросы звучат, где депутаты проходят лечение в этом случае? Там, где болезнь прихватила. Прихватила в Твери – на больничной койке в Твери, прихватила в Москве – значит, в Москве. То есть все зависит от территории, учитывая, что депутаты избраны по избирательным округам, представляют регионы, в этой связи помощь оказывается по месту заболевания", - сообщил Володин.