Поклонскую и Милонова не пустили на заседание Госдумы из-за отказа сдавать тест на коронавирус

Депутаты Госдумы Наталья Поклонская и Виталий Милонов ("Единая Россия") отказались сдавать тест на коронавирус, из-за чего их не пустили на пленарное заседание.

Об этом сообщил "Интерфаксу" источник в аппарате нижней палаты парламента. Он напомнил, что с начала распространения COVID-19 введено обязательное тестирование депутатов и сотрудников аппарата перед началом пленарных заседаний.

Напомним, ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин рассказал президенту Владимиру Путину о том, как пандемия повлияла на работу депутатов.

"У нас 91 депутат переболел, либо сегодня болеет. Мы поэтому делаем все для того, чтобы внедрить новые формы там, где возможно, перейдя на дистанционную, допустим, работу в рамках комитетов, или видеоконференцсвязь. Но мы не можем это сделать в рамках организации работы парламента", - сообщил Володин.

Сейчас, по его словам, 38 депутатов находятся на больничной койке, в том числе один в реанимации, он "тяжело болеет". Также один депутат скончался от последствий коронавируса.