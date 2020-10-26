Эрдоган призвал турков к бойкоту французских товаров

Напряженность в турецко-французских отношениях рискует перейти в экономическую плоскость. Президент Турции Реджеп Тайип Эдоган призвал соотечественников бойкотировать французские товары, "не оказывать им чести". Эти слова турецкого лидера французские власти уже осудили. Они заявили, что во Франции призывали к бойкоту турецких товаров только представители "радикального меньшинства", а в Турции этим занимается лидер страны.

В дипломатическо-политической плоскости конфликт обострился в выходные. Эрдогае сначала посоветовал Эммануэлю Макрону обратиться к психиатру, а потом заявил, что французский президент "сбился с пути". Между этими двумя заявлениями Париж отозвал посла в Анкаре для консультаций.

Недовольство Эрдогана вызвали шаги Франции, направленные против радикализации религиозных общин – в Турции это называют ущемлением прав верующих.