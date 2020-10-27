Счетная палата усомнилась в росте прожиточного минимума пенсионеров при новом подходе

Изменение методики расчета прожиточного минимума (ПМ) с 2021 года не обеспечит ежегодный рост прожиточного минимума пенсионера (ПМП), заявили в Счетной палате.

Об этом говорится в заключении госоргана к проекту бюджета Пенсионного фонда России на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов, сообщает РИА Новости.

По мнению аудиторов, если ПМП не меняется в соответствующем регионе России в течение нескольких лет, то это "может привести к уменьшению размера пенсионных выплат в очередном году по сравнению с текущим годом".

Отмечается, что в 2020 году величина ПМП осталась на уровне предыдущего года в 24 субъектах, в результате чего общий прирост пенсий там составил от нуля до десяти рублей.

Как сообщалось, используемую с 1999 года (а по факту – гораздо дольше) система расчета прожиточного минимума и МРОТ в России изменят. Правительство одобрило соответствующий проект Минтруда.

Согласно документу, с 2021 года прожиточный минимум не будет привязан к корзине потребления. Он будет определяться как 44,2% (доля может пересматриваться раз в пять лет) от среднедушевого дохода. МРОТ до 2026 года предлагается установить на уровне 42% от медианной зарплаты.