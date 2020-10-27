В Перми спорное здание на Голева может занять муниципальная школа

В Перми завершено исследование дома №12 по Голева, где расположено частное образовательное учреждение. На него претендуют ученики расположенной по соседству муниципальной школы, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Активисты получили ответ городской прокуратуры, сообщила Накануне.RU их сторонник Татьяна Кротова. В нём говорится, что здание признано "ограниченно-работоспособным".

"Рекомендовано выполнить комплексный капитальный ремонт по разработанному проекту. С учётом того, что возможна эксплуатация здания, главе Перми направлено требование повторно вернуться к рассмотрению представления прокурора города от 30 сентября, вопроса о прекращении договора с АНОО "Центр развития ребёнка "Золотой ключик"", использования здания для муниципальных образовательных услуг", - говорится в ответе прокуратуры.

Напомним, в расположенной по адресу улица Гоголева, 8 школе №25 в две смены учатся 1 тыс. 77 ребят при норме в 850. По соседству (в доме №12 по той же улице) работает частное лицензированное образовательное учреждение, здание которого родители учеников 25-й школы ранее просили передать под муниципальную школу. Антимонопольщики проверяли, законно ли в Перми передали в аренду частной организации корпус школы №25. В краевом управлении ФАС Накануне.RU ранее сообщили, что нарушений антимонопольных законов в передаче здания нет.

МКУ "Содержание муниципального имущества" объявило на Госзакупках аукцион. Организация ищет компанию, которая провела бы "детально-инструментальное обследование технического состояния строительных конструкций и инженерных коммуникаций дома №12 по Голева". Начальная сумма контракта – 476 тыс. руб. 11 марта стартовал приём заявок, он продлится до 19-го. По данным заявки, преимущество при выборе подрядчика отдадут представителям малого бизнеса или социально ориентированным некоммерческим организациям.