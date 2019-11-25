11 Сентября 2020
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Образование Пермский край
Частная школа Пермь Голева 12 (2019) | Фото: Яндекс-карты

В Перми УФАС не нашло нарушений в передаче "частнику" здания, которое просили под муниципальную школу

В Перми кончилась проверка законности передачи центру развития ребенка "Золотой ключик" дома №12 по Голева, из-за которого ранее разгорелся спор с родителями "муниципальных" школьников, передает корреспондент Накануне.RU.

Напомним, в расположенной по адресу улица Гоголева, 8 школе №25 в две смены учатся 1 тыс. 77 ребят при норме в 850. По соседству (в доме №12 по той же улице) работает частное лицензированное образовательное учреждение, здание которого родители учеников 25-й школы ранее просили передать под муниципальную школу. Антимонопольщики проверяли, законно ли в Перми передали в аренду частной организации корпус школы №25.

В краевом управлении ФАС Накануне.RU сообщили, что нарушений антимонопольных законов в передаче здания нет. Изучая правомерность передачи в аренду корпуса школы №25 частной организации, антимонопольщики выяснили, что основным видом деятельности центра развития ребенка "Золотой ключик" является дошкольное и начальное образование. У организации – бессрочная лицензия на образовательную деятельность, что соответствует цели заключенного договора аренды. Глава краевого управления ФАС Александр Плаксин отметил, что центр вправе заключать договоры аренды без проведения торгов.

"Мы не нашли нарушений антимонопольного законодательства в действиях администрации Перми при передаче корпуса школы №25 в аренду частной организации. Поэтому ведомство отказало в возбуждении дела", - сказал он.

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В Перми УФАС не нашло нарушений в передаче "частнику" здания, которое просили под муниципальную школу

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Теги: Данилиха, школа № 25, учёба, департамент образования Перми



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