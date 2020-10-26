26 Октября 2020
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ртутный градусник (2015) | Фото: btblady.com

Стало известно, какой процент добровольцев испытывает побочные эффекты после прививки "Спутника V"

Глава НИЦ им. Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, у какого количество добровольцев, вакцинированных препаратом "Спутник V" от коронавируса наблюдаются побочные эффекты.

По словам главы центра, где была разработана вакцина, большинство людей переносит прививку без симптомов. Но у 15% привитых были побочные эффекты.

Среди побочек встречается повышение температуры до 38 градусов, головная боль, ломота в мышцах и покраснение в месте введения препарата, сообщил Гинцбург в эфире телеканала "Россия 24".

Напомним, побочный эффект в виде повышения температуры наблюдался и у одной из дочерей президента России, о чем он сам неоднократно рассказывал. Других симптомов у девушки не было.

Отметим, что вакцина "Спутник V" является двухфазной: между первой и второй дозой проходит 21 день.

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Стало известно, какой процент добровольцев испытывает побочные эффекты после прививки "Спутника V"

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Теги: спутник v, вакцина от коронавируса, добровольцы, побочные эффекты, симптомы, клинические испытания



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