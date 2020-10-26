26 Октября 2020
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Конгресс-холл, &quot;Екатеринбург-ЭКСПО&quot; (2019) | Фото: Накануне.RU

Встреча выпускников КВН в Екатеринбурге не состоится из-за коронавируса

Новая встреча выпускников КВН в Екатеринбурге, которая должна была пройти в ноябре этого года, не состоится.
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Местом проведения игры, как и в прошлом году, должна была стать площадка конгресс-холла "Екатеринбург-ЭКСПО". Однако на официальном сайте выставочного центра встреча выпускников КВН среди ближайших мероприятий не значится. Известно, что ее было решено перенести на следующий год из-за роста заболеваемости коронавирусом на Среднем Урале.

Напомним, в сентябре этого года Свердловский областной оргкомитет проведения "Игры-встречи выпускников КВН" доложил о высокой готовности к ее проведению.

Первая встреча в Екатеринбурге трех команд-чемпионов высшей лиги КВН разных лет состоялась в сентябре 2019 года. Ранее такие встречи проходили в Сочи.

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Встреча выпускников КВН в Екатеринбурге не состоится из-за коронавируса

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Теги: встреча, выпускники, КВН, отмена, Екатеринбург



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