Цуканов посодействовал. В Екатеринбурге пройдет "Встреча выпускников КВН"

В Екатеринбурге в 2019 году пройдёт "Встреча выпускников КВН". Об этом в своём Instagram рассказал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Советский и российский деятель культуры, телеведущий, заслуженный деятель искусств РФ Александр Масляков встретился с губернатором с полпредом в УрФО Николаем Цукановым.

"Будем активнее развивать на Урале КВН-движение. Встречу с Александром Васильевичем помог организовать полпред президента в УрФО Николай Цуканов. Благодарю его за это знакомство и поддержку проектов в регионе", - пишет Куйвашев.