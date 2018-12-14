Цуканов посодействовал. В Екатеринбурге пройдет "Встреча выпускников КВН"
В Екатеринбурге в 2019 году пройдёт "Встреча выпускников КВН". Об этом в своём Instagram рассказал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, передаёт корреспондент Накануне.RU.
Советский и российский деятель культуры, телеведущий, заслуженный деятель искусств РФ Александр Масляков встретился с губернатором с полпредом в УрФО Николаем Цукановым.
"Будем активнее развивать на Урале КВН-движение. Встречу с Александром Васильевичем помог организовать полпред президента в УрФО Николай Цуканов. Благодарю его за это знакомство и поддержку проектов в регионе", - пишет Куйвашев.
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Будем активнее развивать на Урале КВН-движение. С Александром Масляковым договорились, что в следующем году в Екатеринбурге пройдет «Встреча выпускников КВН». Встречу с Александром Васильевичем помог организовать полпред президента в УрФО, Николай Николаевич Цуканов. Благодарю его за это знакомство и поддержку проектов в регионе.