26 Октября 2020
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Общество За рубежом
Протесты с требованием отмены карантина в США (2020) | Фото: TASS/Zuma

В США более 300 тыс. дополнительных смертей с начала года

В США по состоянию на 3 октября было уже 299 тыс. смертей сверх среднего уровня прошлых лет. Об этом сообщает Департамент здоровья и социального обслуживания США.
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Отмечается, что на коронавирус приходится 72% роста смертности.

Интересно, что по возрастным группам наибольший процентный рост смертности зафиксирован в группе 25-44 лет, что является неожиданным. Причины этого пока неясны.

Также любопытно, что для разных расовых и этнических групп рост смертности различается очень существенно. Так, для белых она выросла на 12% по сравнению со средним уровнем в предыдущие 5 лет, для чернокожих - на 35%, для азиатов - на 37%, для латиноамериканцев - на 54%.

Указывается, что реальное число смертей, связанных с коронавирусом, может быть больше. В частности, в 2020 году выросла смертность от болезней системы кровообращения, болезни Альцгеймера и деменции, а также респираторных заболеваний. Однако не указывается, что это может быть и реальный рост смертности из-за введенных ограничений. Правда, упоминается о том, что многие умершие, возможно, не получили медицинской помощи из-за того, что все усилия государства были направлены на борьбу с коронавирусом. То есть рост смертности связан не с коронавирусом у человека, а с "коронавирусом в государстве".

Отметим, что всего в США было зарегистрировано почти 9 млн заражений - больше всех в мире. В июле суточный прирост заражений достиг 70 тыс., к середине сентября упал вдвое, потом снова начал расти, и сейчас достиг июльского максимума. Хотя на смертности это пока не сказывается - в день из-за вируса умирают около 800 человек, и это число почти не растет. Для сравнения, в апреле при в два раза меньшем количестве выявляемых заражений умирало более 2 тыс. человек в день.

При этом США замыкают десятку стран с самым большим числом смертей из-за коронавируса на 1 млн населения - почти 700 (более 230 тыс. в абсолютном выражении), то есть из-за этой инфекции умерло 0,07% населения страны. При сохранении текущей динамики к концу года общее число смертей в США вырастет примерно на 400 тыс. (около 14%), что приведет к сильному снижению ожидаемой продолжительности жизни - примерно на 2 года. Сейчас в стране она составляет 78 лет, а в последние годы даже начала снижаться.

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В США более 300 тыс. дополнительных смертей с начала года

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Теги: США, коронавирус, смертность



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