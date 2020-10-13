13 Октября 2020
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Коронавирус 2019-nCoV. (2020) | Фото: www.chinacdc.cn

Johnson & Johnson приостановила испытания вакцины от коронавируса из-за внезапной болезни добровольца

Американский гигант Johnson & Johnson заявил о временной приостановке испытаний вакцины против коронавируса после того, как у участника клинических испытаний были выявлены необъяснимые симптомы. Сейчас разработчики вакцины проводят анализы и исследования у заболевшего.

"Неблагоприятные события – болезни, симптомы, несчастные случаи и т.д. – являются ожидаемой частью любого клинического исследования, особенно если оно крупное", - заявили в компании.

Месяц назад британский производитель лекарств AstraZeneca Plc временно прекратил испытания вакцины-кандидата после того, как участник испытаний заболел. Это исследование было возобновлено в ряде стран, но остановлено в США.

Несмотря на то, что сама по себе остановка испытаний – явление не благоприятное, она может быть воспринята хорошо, особенно в США, пишет Bloomberg. В последнее время выпуск вакцины в Штатах стал политической темой, Дональд Трамп стремиться начать вакцинацию до президентских выборов (они пройдут 3 ноября), многие опасались, что он будет искусственно подгонять регистрацию препаратов.

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Johnson & Johnson приостановила испытания вакцины от коронавируса из-за внезапной болезни добровольца

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Теги: Johnson & Johnson, побочный эффект, вакцина от коронавируса



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