26 Октября 2020
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Конфликт в Нагорном Карабахе (2020) | Фото: youtube.com/Минобороны Армении

Ереван и Баку не стали соблюдать перемирие, заключенное при посредничестве США

Похоже, перемирие между Ереваном и Баку, заключенное при посредничестве США, постигает та же судьба, что и достигнутое в Москве – оно не соблюдается.

Хотя обе стороны заявили о намерении соблюдать условия договоренностей. Так, премьер-министр Армении Никол Пашинян написал в Facebook, что его страна собирается соблюдать режим прекращения огня. О такой же готовности заявили в минобороны Азербайджана (и тоже в Facebook), но при этом уже обвинили Армению в нарушении перемирия.

Так, по данным пресс-службы оборонного ведомства Азербайджана, армянские войска обстреляли подразделения азербайджанской армии в селах Лачин и Сафьян.

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Ереван и Баку не стали соблюдать перемирие, заключенное при посредничестве США

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Теги: перемирие, конфликт в карабахе



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