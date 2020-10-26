Ереван и Баку не стали соблюдать перемирие, заключенное при посредничестве США

Похоже, перемирие между Ереваном и Баку, заключенное при посредничестве США, постигает та же судьба, что и достигнутое в Москве – оно не соблюдается.

Хотя обе стороны заявили о намерении соблюдать условия договоренностей. Так, премьер-министр Армении Никол Пашинян написал в Facebook, что его страна собирается соблюдать режим прекращения огня. О такой же готовности заявили в минобороны Азербайджана (и тоже в Facebook), но при этом уже обвинили Армению в нарушении перемирия.

Так, по данным пресс-службы оборонного ведомства Азербайджана, армянские войска обстреляли подразделения азербайджанской армии в селах Лачин и Сафьян.