Лавров признал, что московское перемирие Еревана и Баку провалилось

Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел в Москве переговоры с генсеком Совета Европы Марией Пейчинович-Бурич. Среди прочих тем дипломаты обсудили ситуацию в Карабахе, а потом прокомментировали ее на брифинге.

Лавров заявил, что "после встречи представителей Армении и Азербайджана в Москве надежды не оправдались, бои в Карабахе продолжились. "Это неприемлемо", - отметил министр.

На прошлой неделе в интервью российским радиостанциям Лавров сообщил, что в переговорном процессе по заключению перемирия в Москве участвовал и Владимир Путин, он несколько раз созванивался с Лавровым.

"Россия активно работает с Ереваном и Баку над механизмом по контролю за прекращением огня в Карабахе, надеемся на его скорую выработку", - заявил Лавров.

Также речь на встрече с главой Совета Европы шла о ситуации в Крыму. Лавров обратил внимание Пейчинович-Бурич на водную блокаду полуострова со стороны Украины.