Протестующие в Минске идут к резиденции президента Белоруссии
Более 40 человек задержаны на несанкционированных акциях протеста в Белоруссии, которые проходят в воскресенье, сообщает правозащитный центр "Весна".
При этом отмечается, что большинство задержанных, в отличие от предыдущих акций, не в столице, а в регионах.
В Лиде силовики применили слезоточивый газ на акции протеста и задержали несколько десятков человек. Пострадавших нет.
В Минске проходит один из самых масштабных митингов, оппозиционные telegram-каналы заявляют о более чем 100 тыс. участниках несанкционированного протеста.
Как сообщает РИА Новости, колонна протестующих движется по улице Орловской, которая ведет к резиденции президента Белоруссии - Дворцу Независимости.
Напомним, сегодня истекает "народный ультиматум", выдвинутый экс-кандидатом в президенты Белоруссии Светланой Тихановской действующему главе государства Александру Лукашенко.
От нынешнего президента ждут, что он освободит политзаключенных, отдаст приказ силовикам прекратить насилие и освободит свой пост, иначе будет начата национальная забастовка.