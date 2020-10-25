Протестующие в Минске идут к резиденции президента Белоруссии

Более 40 человек задержаны на несанкционированных акциях протеста в Белоруссии, которые проходят в воскресенье, сообщает правозащитный центр "Весна".

При этом отмечается, что большинство задержанных, в отличие от предыдущих акций, не в столице, а в регионах.

В Лиде силовики применили слезоточивый газ на акции протеста и задержали несколько десятков человек. Пострадавших нет.

В Минске проходит один из самых масштабных митингов, оппозиционные telegram-каналы заявляют о более чем 100 тыс. участниках несанкционированного протеста.

Как сообщает РИА Новости, колонна протестующих движется по улице Орловской, которая ведет к резиденции президента Белоруссии - Дворцу Независимости.

Напомним, сегодня истекает "народный ультиматум", выдвинутый экс-кандидатом в президенты Белоруссии Светланой Тихановской действующему главе государства Александру Лукашенко.

От нынешнего президента ждут, что он освободит политзаключенных, отдаст приказ силовикам прекратить насилие и освободит свой пост, иначе будет начата национальная забастовка.