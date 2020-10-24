Лукашенко в разговоре с госсекретарем США назвал Россию "главным союзником Белоруссии"

Стало известно, о чем почти полчаса говорили Александр Лукашенко и госсекретарь США Майк Помпео. Ранее сообщалось, что разговор состоялся по инициативе американской стороны.

По данным telegram-канала "Пул Первого", близкого к пресс-службе президента Белоруссии, речь шла об обстановке в мире, а также о внутриполитической ситуации в двух странах.

"Госсекретарь подчеркнул, что неизменно остается приверженцем суверенитета и независимости нашей страны и сторонником развития сотрудничества с Белоруссией. Также президент подчеркнул, что Россия является главным союзником, особо отметив поддержку, оказываемую в настоящий период. Россия не вмешивается во внутренние дела Боларуссии. При этом страны готовы совместно реагировать на возникающие внешние угрозы", - говорится в сообщении канала.

Лукашенко предупредил, что Россия и Белоруссия ответят на агрессию, если та будет проявлена со стороны Польши, Литвы или других стран. На это Помпео заявил, что ни НАТО, ни отдельные члены альянса не собираются нападать на союзное государство.

Также канал упомянул, что "говорили о судьбе одного из граждан США и Республики Беларусь". Речь о политтехнологе Виталии Шклярове, который на днях был переведен из СИЗО под домашний арест. Его арестовали в связи с протестными акциями в Белоруссии. Шкляров ранее работал в России, в частности был консультантом президентской кампании Ксении Собчак.

А еще Лукашенко пожелал успехов в проведении политической кампании в США в целом и лично Дональду Трампу. Трамп, как сегодня стало известно, на досрочных выборах президента США проголосовал за себя.