24 Октября 2020
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Майкл Помпео, ЦРУ, США (2017) | Фото: politeka.net

Госсекретарь США Помпео позвонил Лукашенко

Госсекретарь США Майкл Помпео позвонил президенту Белоруссии Александру Лукашенко. Об этом сообщил telegram-канал "Пул Первого", близкий к пресс-службе главы Белоруссии. О подробностях разговора не сообщается.

США, напомним, были в числе западных государств, не признавших легитимным президентом Белоруссии Лукашенко.

После белорусских выборов в августе этого года и начавшихся акций протеста Госдепартамент США выступил с заявлением: "Выборы 9 августа не были ни свободными, ни честными. Объявленные результаты были сфабрикованы и не отражали легитимность. Соединенные Штаты не могут считать Александра Лукашенко законно избранным лидером страны".

Между тем, сегодня стало известно о задержании в Минске съемочной группы британского телеканала Sky News. Позже журналистов, среди которых были граждане Великобритании и Белоруссии, освободили, но у них изъяли камеру.

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Госсекретарь США Помпео позвонил Лукашенко

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Теги: майкл помпео, александр лукашенко, телефонный разговор



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