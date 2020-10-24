24 Октября 2020
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Общество В России Москва
Студенты (2020) | Фото: Накануне.RU

Роспотребнадзор велел продлить удалёнку для студентов четырех корпусов МГТУ им. Баумана

Роспотребнадзор не удовлетворен тем, как в Московском государственном техническом университете им. Баумана выполняются предписания ведомства.

Ранее на несоблюдение мер безопасности в надзорный орган пожаловались студенты вуза. Специалисты Роспотребнадзора провели проверку и выяснили, что в четырех корпусах нарушены санитарные условия. 20 октября ректор МГТУ своим приказом был вынужден перевести занятия студентов из четырех корпусов в дистанционный режим, чтобы провести в зданиях дезинфекцию. 23 октября в вуз с очередной проверкой пришел Роспотребнадзор.

"Предписание выполнено не в полном объеме, в местах скопления студентов недостаточное количество рециркуляторов для обеззараживания воздуха, и вместе с тем не организовано регулярное проветривание помещений. Не представлены документы о техническом обслуживании и эффективности работы системы вентиляции. Не во всех помещениях имеется социальная разметка. Расписание занятий и практик не пересмотрено и не позволяет разграничить контакты студентов разных групп и обеспечить проведения текущей дезинфекции в учебных помещениях в перерывах между занятиями, периодичность дезинфекции других помещений также не соблюдается. Не представлена информация о применяемых дезинфицирующих средствах, графики уборок и дезинфекции, в связи с чем оценить полноту дезинфекционных мероприятий не представляется возможным, не обеспечен пятидневный запас дезинфицирующих средств и СИЗ. Наглядной информации о мерах профилактики новой коронавирусной инфекции в учебных корпусах недостаточно", - говорится в сообщении московского управления Роспотребнадзора.

Учитывая, что в вузе продолжают регистрироваться новые случаи COVID-19, а студенты и преподаватели продолжают жаловаться, Роспотребнадзор потребовал продлить удалёнку.

Министр высшего образования и науки России Валерий Фальков несколько дней назад комментировал ситуацию в интервью "Известиям" так: "Руководство университета пообещало, что в кратчайшие сроки устранит замечания. Говорят, что буквально через три дня эти корпуса будут вновь использоваться".

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Роспотребнадзор велел продлить удалёнку для студентов четырех корпусов МГТУ им. Баумана

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Теги: мгту им. баумана, дистанционное обучение, роспотребнадзор



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