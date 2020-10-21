Роспотребнадзор: В МГТУ им. Баумана введен дистанционный режим обучения

В одном из крупнейших московских вузов – МГТУ им. Баумана – вводится дистанционное обучение. Об этом со ссылкой на решение ректора вуза сообщается на сайте столичного управления Роспотребнадзора.

Причиной стали выявленные нарушения мер безопасности в университете.

Накануне в вузе объявили о закрытии некоторых корпусов университета на профилактическую санобработку с 21 по 23 октября. При этом в других зданиях предполагалось продолжить обучение.

Отметим, Роспотребнадзор начал проверку вуза по жалобам студентов на несоблюдение мер профилактики коронавируса.

В МГТУ обучаются и работают более 30 тыс. человек. Коронавирус подтвержден у 75 из них.

В Роспотребнадзоре сообщили также, что в отношении вуза-юрлица будет возбуждено административное дело.