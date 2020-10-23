23 Октября 2020
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Новостройка в Верх-Исетском районе Екатеринбурга (2020) | Фото: Накануне.RU

Риска перегрева ипотечного рынка мы сейчас не видим - Набиуллина

В Банке России поддержали продление программы льготной ипотеки под 6,5% до середины 2021 года. На прошлой неделе это предложил сделать Владимир Путин, а на этой правительство уже распорядилось о продлении.

"Льготную ипотеку мы поддержали по продлению. Считаем, что эта программа очень эффективна, очень востребована, показала себя как удачный инструмент. Но в дальнейшем, конечно, надо учитывать риски. Сейчас риска перегрева мы не видим", - заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции.  

"Надо следить за ценами на жилье. Важно, чтобы выигрыш по ставке для граждан  не съедался ростом цен на жилье. Сейчас рост цен на недвижимость опережает инфляцию. У нас ипотека развита меньше, чем в других странах. И ипотечное проникновение должно возрастать, но параллельно должен быть и рост доходов людей", - назвала глава регулятора условия для успешной реализации программы.

Также Набиуллина отметила, что успешность программы – "это не повод делать ее постоянным инструментом". "Если большинство [ипотечных] кредитов будет по нерыночной ставке, это будет значит, что для других секторов кредитования будут более высокие ставки", - пояснила Набиуллина.

По данным вице-премьера Марата Хуснуллина, курирующего строительство, сейчас по программе ипотеки под 6,5% уже выдано кредитов на 670 млрд руб., население внесло в виде первоначальных взносов более 100 млрд руб. Вместе с тем, эксперты отмечают, что на тот же первоначальный взнос граждане все чаще берут потребительские кредиты, взнос вносят минимальный.

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Риска перегрева ипотечного рынка мы сейчас не видим - Набиуллина

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Теги: льготная ипотека, эльвира набиуллина, кредитование



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