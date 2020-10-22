22 Октября 2020
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Новостройка в Верх-Исетском районе Екатеринбурга (2020) | Фото: Накануне.RU

"Путинской" ипотекой воспользуются 600 тысяч семей - Хуснуллин

Правительство продлило так называемую "путинскую" ипотеку под 6,5% до 1 июля 2021 года. Изначально она вводилась как мера поддержки строительной отрасли во время кризиса, но показала хорошие результаты.

"Мы продлеваем программу льготной ипотеки до 1 июля 2021 года. Она хорошо себя зарекомендовала. На прошлой неделе президент выступил с инициативой сохранить льготную ставку", - напомнил на заседании правительства глава кабинета министров Михаил Мишустин.

По словам вице-премьера Марата Хуснуллина, курирующего строительную отрасль, сейчас более половины кредитов на покупку жилья в новостройках приходится на эту программу. Выдано кредитов уже на 670 млрд руб., "В сентябре было выдано рекордное количество кредитов – более 60 тыс., - сообщил Хуснуллин. – Население уже внесло по программе более 100 млрд руб. в качестве первоначальных взносов". По прогнозу вице-премьера, всего программой могут воспользоваться до 600 тыс. российских семей.

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"Путинской" ипотекой воспользуются 600 тысяч семей - Хуснуллин

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Теги: марат хуснуллин, путинская ипотека, льготный процент



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