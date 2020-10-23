Российская экономика по итогам года сократится на 4-5% - ЦБ

В Банке России констатировали замедление восстановительного роста экономики, что связано с динамикой внутреннего спроса.

"Ухудшение эпидемиологической обстановки негативно отражается на настроениях населения и бизнеса, что может повлиять и на спрос, и на предложение. Это может иметь как дезинфляционные, так и проинфляционные эффекты. Однако дезинфляционное давление, вызванное более слабым спросом, будет преобладать. С учетом этого фактора и данных за II–III кварталы Банк России пересмотрел вниз прогноз потребительского и инвестиционного спроса по итогам 2020 года. Вместе с тем в целом в 2020 году российская экономика, по оценке Банка России, сократится на 4,0–5,0%, что несколько меньше, чем предполагалось в июльском прогнозе. Это преимущественно связано с менее значительным, чем ожидалось, сокращением экспорта", - говорится в релизе пресс-службы ЦБ.

В следующем году регулятор ожидает рост экономики в пределах 3-4%, в последующие годы – 2-3,5% в год.