23 Октября 2020
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Экономика В России Москва
кризис, коронакризис, малый средний бизнес, магазин (2020) | Фото: Накануне.RU

Российская экономика по итогам года сократится на 4-5% - ЦБ

В Банке России констатировали замедление восстановительного роста экономики, что связано с динамикой внутреннего спроса.
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"Ухудшение эпидемиологической обстановки негативно отражается на настроениях населения и бизнеса, что может повлиять и на спрос, и на предложение. Это может иметь как дезинфляционные, так и проинфляционные эффекты. Однако дезинфляционное давление, вызванное более слабым спросом, будет преобладать. С учетом этого фактора и данных за II–III кварталы Банк России пересмотрел вниз прогноз потребительского и инвестиционного спроса по итогам 2020 года. Вместе с тем в целом в 2020 году российская экономика, по оценке Банка России, сократится на 4,0–5,0%, что несколько меньше, чем предполагалось в июльском прогнозе. Это преимущественно связано с менее значительным, чем ожидалось, сокращением экспорта", - говорится в релизе пресс-службы ЦБ.

В следующем году регулятор ожидает рост экономики в пределах 3-4%, в последующие годы – 2-3,5% в год.

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Российская экономика по итогам года сократится на 4-5% - ЦБ

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Теги: рост экономики, сокращение, цб



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