Инфляция к середине октября составила 3,8% - ЦБ

На 19 октября инфляция в России составила 3,8% - это оценка Банка России. В сентябре она достигла 3,7% (при 3,6% в августе).

По итогам года инфляция составит 3,9-4,2%, считают в ЦБ.

"На динамику потребительских цен влияют разнонаправленные факторы: прежде всего это, с одной стороны, произошедшее ослабление рубля, с другой — более медленное восстановление внутреннего спроса по сравнению с летними месяцами", - говорится в релизе пресс-службы Центробанка.

При этом "инфляционные ожидания населения и предприятий выросли, что в основном связано с курсовой волатильностью".