23 Октября 2020
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"Девальвация рубля — это круто"

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Экономика В России Москва
инфляция, бедность (2015) | Фото: allday24.ru

Инфляция к середине октября составила 3,8% - ЦБ

На 19 октября инфляция в России составила 3,8% - это оценка Банка России. В сентябре она достигла 3,7% (при 3,6% в августе).

По итогам года инфляция составит 3,9-4,2%, считают в ЦБ.

"На динамику потребительских цен влияют разнонаправленные факторы: прежде всего это, с одной стороны, произошедшее ослабление рубля, с другой — более медленное восстановление внутреннего спроса по сравнению с летними месяцами", - говорится в релизе пресс-службы Центробанка.

При этом "инфляционные ожидания населения и предприятий выросли, что в основном связано с курсовой волатильностью".

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Инфляция к середине октября составила 3,8% - ЦБ

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Теги: инфляция, цб, ключевая ставка



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Развитие сюжета:

Ранее 23.10.2020 14:07 Мск Российская экономика по итогам года сократится на 4-5% - ЦБ

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