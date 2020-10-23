23 Октября 2020
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Загрязнение океана на Камчатке (2020) | Фото: Анна Стрельченко/ТАСС

Глава Минприроды - о ситуации на Камчатке: Океан постепенно это все восстановит

Глава Минприроды Дмитрий Кобылкин сообщил, что ученые не зафиксировали исчезновения обитателей подводного мира в акватории Камчатки.

По его словам, ситуация улучшается, нельзя сказать, что "вдруг там не стало каких-либо обитателей или гидробионтов, такого нет".

"Это все постепенно восстанавливается. Океан постепенно это все восстановит", - заявил министр в эфире телеканала "Россия 24".

Загрязнение моря на полуострове в Минприроды объясняют естественными, природными причинами, добавил Кобылкин.

Напомним, такой же позиции придерживаются в Следственном комитете. Ведомство сообщило о промежуточных результатах и выводах расследования массового мора морских обитателей на Камчатке. Уголовное дело было возбуждено по ч. 2 ст. 247, ч. 2 ст. 252 УК РФ.

Пока экспертизы и исследования продолжаются, но у следователей есть основания полагать, что загрязнение, вызвавшее смерть всего живого в акватории бухты, было природным.

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Глава Минприроды - о ситуации на Камчатке: Океан постепенно это все восстановит

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Теги: дмитрий кобылкин, камчатка, загрязнение



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