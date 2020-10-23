СКР считает приоритетной версию о природной причине гибели морских животных на Камчатке

Следственный комитет России сообщил о промежуточных результатах и выводах расследования массового мора морских обитателей на Камчатке. Уголовное дело было возбуждено по ч. 2 ст. 247, ч. 2 ст. 252 УК РФ.

Пока экспертизы и исследования продолжаются, но у следователей есть основания полагать, что загрязнение, вызвавшее смерть всего живого в акватории бухты, было природным.

"По результатам проведенных биохимических экспертиз признаков токсического отравления у лиц, обратившихся за медицинской помощью, не выявлено. В исследованных пробах воды, почвы и морских гидробионтов тяжелых металлов не обнаружено. Ранее выявленное превышение концентрации нефтяных углеводородов и фенола в морской воде не является критичным и наблюдается в акватории Авачинского залива с 1970 года. Все это подтверждает версию природного загрязнения, в том числе в результате цветения фитопланктона", - говорится в сообщении СКР.

Сейчас на месте происшествия работают 20 следователей криминалистов, они установили, "что утечек нефтепродуктов на судах, кораблях и подводных лодках Военно-морского флота, заходивших в Авачинский залив, не происходило".

Ранее Росприроднадзор опубликовал результаты исследования проб воды и грунта с Халактырского пляжа (Камчатка) на загрязняющие вещества. Пробы были отобраны ЦЛАТИ по Красноярскому краю с 30 сентября по 5 октября 2020 года.

Пробы отбирались не только из самого океана, но и из окрестных речек и родников, впадающих в Авачинский залив. В основном превышения обнаружены по общему железу (в 7,2 раза в одной из речек залива) и фосфат-иону - кислотному остатку фосфорной кислоты. Кое-где имеются превышения и по общим фенолам.