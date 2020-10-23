Песков рассказал, каким образом Путин помог Навальному с выездом за границу

Пресс-секретарь Владимира Путина пояснил, какова была роль президента в отправке за границу Алексея Навального.

Напомним, накануне, выступая на форуме Валдайского клуба, Путин заявил: "Если бы хотели отравить Навального, вряд ли бы отправили его на лечение за границу. А могли бы ведь не выпускать - у него были ограничения на выезд".

По словам Дмитрия Пескова, помощь Путина заключалась в общении с Генпрокуратурой, ведь у Навального было ограничение на выезд за границу.

"Президент говорил, что он общался с Генпрокуратурой с учетом того, что на тот момент были обременения для Навального в правах на выезд за границу - он не мог выезжать за границу. В этой части - да, это мог сделать только президент, а разрешение на отправление больного, разрешение на перевозку и так далее - это все не имело никакого отношения к президенту. Это была целиком и полностью прерогатива врачей", - заявил Песков СМИ.