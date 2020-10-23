Доля России в населении мира снизилась с 1990 года в 1,5 раза

С 1990 года доля России в населении мира снизилась в 1,5 раза - с 2,8% до 1,9%. Об этом пишет издание "Демоскоп Weekly", проанализировавшее динамику изменения населения России и соседних стран.

Население России за 30 лет сократилось на 1 млн даже с учетом Крыма. При этом почти все страны-соседи к югу от России увеличили свое население: Азербайджан - с 7 до 10 млн, Казахстан - с 16 до 18 млн, Китай - с 1 177 до 1 439 млрд (без Тайваня 1,40 млрд), т.е. на 250 млн. Не имеющие сухопутной границы, но являющиеся близкими соседями Турция и Иран тоже сильно выросли: Турция - с 54 до 84 млн, Иран - с 56 до 84 млн. Это относится и к странам Средней Азии, среди которых Киргизия, Таджикистан и Туркмения пока еще в абсолютных величинах имеют небольшое население - менее 10 млн. А вот Узбекистан вырос с 20 до 33 млн.

В целом население мира за последние 30 лет выросло на 46%, а России - сократилось на 1%. По среднему варианту прогноза ООН, в ближайшие 30 лет население мира увеличится еще на 25%, а население России сократится на 7% - до 135 млн и опустится до 1,4%. В том числе Казахстан вырастет до 24 млн, Узбекистан - до 43 млн, Таджикистан - до 16 млн, Турция - до 97 млн, Иран - до 103 млн. В целом население пяти среднеазиатских республик вырастет с 74 до 100 млн , и это усилит миграционное давление на Россию.

По ожидаемой продолжительности жизни (ОПЖ) ООН прогнозирует соответствие России среднемировому уровню к 2050 году - 77 лет. При этом по сравнению с 1960 годом ОПЖ в России выросла значительно меньше - всего на 7,5 лет. Хотя весь рост пришелся на последние 15 лет, что является несомненным успехом, во многих соседних странах стали жить намного дольше по сравнению с тем, что было 60 лет назад. Так, в Молдавии и Армении прирост превысил 10 лет, в республиках Средней Азии - 14-21 год, а в целом по миру прирост ОПЖ составил почти 23 года. Так что здесь Россия заметно отстает, особенно среди мужчин (67 лет).

За последнюю пятилетку ОПЖ мужчин была ниже только в Монголии - почти 66 лет. На Украине - такой же. Отставание от среднемирового значения превышает 3 года, от стран ЕС – 11,5 года. Это связано с огромным разрывом ОПЖ мужчин и женщин - почти 11 лет. В среднем по миру он составляет всего лишь 5 лет. В России же очень высока смертность мужчин в трудоспособном возрасте. Вероятность 15-летних российских мальчиков умереть до 60 лет составляет 29% - это как в Монголии. Во всех странах-соседях она ниже.

Именно высокая смертность мужчин в трудоспособном возрасте является бедой России. Потому что по ОПЖ в возрасте 60 лет Россия выглядит вполне благополучно и на общемировом фоне, и на фоне стран-соседей, - 22 года. Только вот слишком многие не доживают до этих 60 лет.

В 2020 году ОПЖ в России упадет с 73,3 года до менее 72 лет из-за роста смертности, вызванного коронавирусом и сопутствующими ограничительными мерами. Это станет сильнейшим падением после 1993 года.