13 Октября 2020
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Общество В России
Коллаж, коронавирус (2020) | Фото: Накануне.RU

В сентябре рост смертности в России ускорился

В сентябре смертность в России вырастет намного больше год к году, чем в августе. Об этом свидетельствуют данные ЗАГСов 19 регионов, которые уже обнародовали статистику за первый месяц осени.
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В Краснодарском крае и Ингушетии прирост составил почти 40%, в Астраханской области 31%. В Санкт-Петербурге число смертей выросло на 25%, хотя в августе было только 9% роста. В среднем по 19 регионам, в которых проживает четверть населения страны, рост смертности составил 22%, в то время как в августе по России было 10% роста.

При этом 5% роста смертности дает тот факт, что в сентябре 2020 года на один рабочий день больше, чем было в сентябре прошлого года, поэтому их можно смело вычитать из общего прироста, пишет демограф Алексей Ракша. Однако и без этих 5% число умерших будет заметно больше прошлогоднего.

В целом за май-сентябрь рост смертности год к году составит около 120 тыс. За год эта цифра приблизится к 200 тыс., а общее число смертей - к 2 млн, а может быть, и превысит этот уровень, чего не было с 2010 года.

Мы ожидаем, что из-за роста смертности примерно на 10% за год ожидаемая продолжительность жизни при рождении сократится на два года - с 73 лет до 71 года.

Напомним, в августе смертность стала минимальной с мая, и, судя по текущей динамике, таковой и останется как минимум в ближайшие месяцы. При этом коронавирусом объяснено только около половины роста смертности. Вторая половина вызвана другими причинами, в том числе, как полагает "Лига защитников пациентов", ограничительными мерами властей.

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В сентябре рост смертности в России ускорился

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Теги: коронавирус, смертность



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