Средняя Азия покрыла и перекрыла убыль населения всех бывших республик СССР: население постсоветского пространства 30 лет спустя

30 лет назад была проведена последняя всесоюзная перепись населения. По этому поводу издание "Демоскоп Weekly" проанализировало изменение численности и структуры населения всех бывших республик СССР. Оказалось, что большинство демографических процессов, протекающих во всех республиках, качественно схожи, но очень сильно различаются количественно.

Так, во всех постсоветских странах упала рождаемость. Однако во всех странах Средней Азии она выше уровня воспроизводства, в то время как во всех остальных - ниже или на уровне воспроизводства. Так, в Таджикистане она составляет 3,8 детей на одну женщину, Киргизии - 3,3, Туркмении - 3,2, Казахстане - 3, Узбекистане - 2,5.

В результате увеличилась численность населения 6 стран (среднеазиатских и Азербайджана), а 8 - сократилась. В России население осталось на том же уровне, что и в 1989 году, но только за счет присоединения Крыма и большого миграционного прироста, который с 1992 года составил около 10 млн человек.

Больше всего выросло население Таджикистана - в 1,8 раза. В 1,7 раза увеличилось население Узбекистана и Туркмении, в 1,5 раза – Киргизии, в 1,4 раза - Азербайджана. В Казахстане - всего на 12% за счет провала 90-х. Сильнее всего население сократилось в Грузии - почти в 1,5 раза. В Латвии - в 1,4 раза, Литве и Украине - в 1,2 раза.

Интересно, что если в 1989 году население СССР было 286 млн, то сегодня во всех бывших республиках проживают 298 млн. То есть шесть стран полностью компенсировали убыль населения девяти остальных (15 млн) и прибавили еще 12 млн, притом что в 1989 году они в совокупности составляли всего 20% населения СССР (56 млн). Сегодня - уже 28% населения всех постсоветских республик (83 млн).

Также отмечается, что до распада СССР убыль населения не наблюдалась ни в одной из союзных республик, хотя во всех республиках европейской части СССР рождаемость уже была чуть ниже уровня воспроизводства (сохранялся эффект накопленного демографического потенциала).

В целом после России самой населенной страной по-прежнему является Украина (42 млн), но ей на пятки наступает Узбекистан (33 млн), поскольку в население Украины включается население ДНР и ЛНР, а также "заробитчане", из которых около 3 млн постоянно живут за границей, а еще около 9 млн - периодически.

Четвертое место по численности занимает Казахстан - 18 млн, а на пятое с 10 млн вышел Азербайджан, обогнавший Белоруссию. В ближайшие год-два ее обгонит и Таджикистан. Далее в порядке убывания идут Киргизия, Туркмения, Грузия, Молдавия, Армения, Литва, Латвия, Эстония.

Во всех республиках выросла ожидаемая продолжительность жизни. Наибольшей она является в Эстонии - 78 лет, наименьшей - в Туркмении (68). В России, напомним, она достигла 73 года.

Наиболее разительным является контраст между постсоветскими странами в возрастных характеристиках населения. Так, в Литве и Латвии медианный возраст достиг 43 лет, т.е. половина населения старше 43 лет, а половина моложе. В России он составляет 39 лет. После распада СССР Литва постарела сильнее всех - на 11 лет.

Самое молодое население в странах Средней Азии. В Таджикистане медианный возраст равен всего 22 годам, Киргизии - 26, Туркмении - 27, Узбекистане - 28, Казахстане - 30, Азербайджане - 32.

Это обусловливает соответствующие миграционные процессы. В Таджикистане 37% населения составляют дети до 15 лет, Киргизии - 33%, Туркмении - 31%, Узбекистане и Казахстане - 29%. Меньше всего детей в Литве (15%), Молдавии, Украине, Латвии, Эстонии (16%). В России детей 18%.

В целом Россия находится в когорте постсоветских стран с низкой рождаемостью и старым убывающим населением, в которой демографическая ситуация чуть лучше, чем в остальных, не считая среднеазиатских и Азербайджана.