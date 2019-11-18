05 Сентября 2020
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Карта СССР (2015) | Фото: investments.academic.ru

Средняя Азия покрыла и перекрыла убыль населения всех бывших республик СССР: население постсоветского пространства 30 лет спустя

30 лет назад была проведена последняя всесоюзная перепись населения. По этому поводу издание "Демоскоп Weekly" проанализировало изменение численности и структуры населения всех бывших республик СССР. Оказалось, что большинство демографических процессов, протекающих во всех республиках, качественно схожи, но очень сильно различаются количественно.
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Так, во всех постсоветских странах упала рождаемость. Однако во всех странах Средней Азии она выше уровня воспроизводства, в то время как во всех остальных - ниже или на уровне воспроизводства. Так, в Таджикистане она составляет 3,8 детей на одну женщину, Киргизии - 3,3, Туркмении - 3,2, Казахстане - 3, Узбекистане - 2,5.

В результате увеличилась численность населения 6 стран (среднеазиатских и Азербайджана), а 8 - сократилась. В России население осталось на том же уровне, что и в 1989 году, но только за счет присоединения Крыма и большого миграционного прироста, который с 1992 года составил около 10 млн человек.

Больше всего выросло население Таджикистана - в 1,8 раза. В 1,7 раза увеличилось население Узбекистана и Туркмении, в 1,5 раза – Киргизии, в 1,4 раза - Азербайджана. В Казахстане - всего на 12% за счет провала 90-х. Сильнее всего население сократилось в Грузии - почти в 1,5 раза. В Латвии - в 1,4 раза, Литве и Украине - в 1,2 раза.

Интересно, что если в 1989 году население СССР было 286 млн, то сегодня во всех бывших республиках проживают 298 млн. То есть шесть стран полностью компенсировали убыль населения девяти остальных (15 млн) и прибавили еще 12 млн, притом что в 1989 году они в совокупности составляли всего 20% населения СССР (56 млн). Сегодня - уже 28% населения всех постсоветских республик (83 млн).

Также отмечается, что до распада СССР убыль населения не наблюдалась ни в одной из союзных республик, хотя во всех республиках европейской части СССР рождаемость уже была чуть ниже уровня воспроизводства (сохранялся эффект накопленного демографического потенциала).

В целом после России самой населенной страной по-прежнему является Украина (42 млн), но ей на пятки наступает Узбекистан (33 млн), поскольку в население Украины включается население ДНР и ЛНР, а также "заробитчане", из которых около 3 млн постоянно живут за границей, а еще около 9 млн - периодически.

Четвертое место по численности занимает Казахстан - 18 млн, а на пятое с 10 млн вышел Азербайджан, обогнавший Белоруссию. В ближайшие год-два ее обгонит и Таджикистан. Далее в порядке убывания идут Киргизия, Туркмения, Грузия, Молдавия, Армения, Литва, Латвия, Эстония.

Во всех республиках выросла ожидаемая продолжительность жизни. Наибольшей она является в Эстонии - 78 лет, наименьшей - в Туркмении (68). В России, напомним, она достигла 73 года.

Наиболее разительным является контраст между постсоветскими странами в возрастных характеристиках населения. Так, в Литве и Латвии медианный возраст достиг 43 лет, т.е. половина населения старше 43 лет, а половина моложе. В России он составляет 39 лет. После распада СССР Литва постарела сильнее всех - на 11 лет.

Самое молодое население в странах Средней Азии. В Таджикистане медианный возраст равен всего 22 годам, Киргизии - 26, Туркмении - 27, Узбекистане - 28, Казахстане - 30, Азербайджане - 32.

Это обусловливает соответствующие миграционные процессы. В Таджикистане 37% населения составляют дети до 15 лет, Киргизии - 33%, Туркмении - 31%, Узбекистане и Казахстане - 29%. Меньше всего детей в Литве (15%), Молдавии, Украине, Латвии, Эстонии (16%). В России детей 18%.

В целом Россия находится в когорте постсоветских стран с низкой рождаемостью и старым убывающим населением, в которой демографическая ситуация чуть лучше, чем в остальных, не считая среднеазиатских и Азербайджана.

инфографика, демография РСФСР, России(2018)|Фото: Накануне.RU

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Средняя Азия покрыла и перекрыла убыль населения всех бывших республик СССР: население постсоветского пространства 30 лет спустя

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Теги: население, демография



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