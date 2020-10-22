Чубайс не разговаривал с Путным по поводу увольнения из Роснано - Кремль

Владимир Путин в последнее время не проводил никаких встреч – в очном или видеоформате – с главой Роснано Анатолием Чубайсом, передает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Чубайс хочет попросить об отставке, поскольку "получил предложение заняться Арктикой". Этот слух прокомментировал и сам Чубайс. "Я, конечно, очень люблю русский север, но то, что я в тундре гоняю по бездорожью - вовсе не повод назначать меня Начальником Арктики", - написал он в Facebook.

Между тем, у властей возникает все больше вопросов по поводу венчурных фондов и институтов развития, которые были созданы за государственный счет, но действуют крайне не эффективно. О ревизии в этой сфере говорила, например, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко – она предлагала ликвидировать неэффективные институты. С позицией о возможном переформатировании таких госфондов соглашался и премьер-министр Михаил Мишустин.

В прошлом году Чубайс отчитался о деятельности Роснано перед президентом Владимиром Путиным – по данным "эффективного менеджера", прошлый год для госкорпорации был особо удачным, ведь чистая прибыль составила 5,6 млрд руб., что является рекордом для компании. По мнению экономиста, руководителя Института проблем глобализации Михаила Делягина, нынешние нано-прибыли – это ничто по сравнению с тем, сколько в госкорпорацию было вложено.

При этом аппетиты Чубайса усиливаются. На стратегической сессии Банка России, на которой обсуждался доклад о развитии альтернативных механизмов инвестирования, глава "Роснано" сравнил деньги из негосударственных пенсионных фондов с водой в бассейне: "Хочу присоединиться к образу про бассейн. Да, мы заходим туда и говорим: "Ребят, что-то в этом бассейне как-то с образованием не очень хорошо, хлоркой пахнет, раздевалки какие-то не очень привлекательные, и вообще он 25-метровый, а нам нужно 50 метров". Это все правильно, это все так и есть, и образовывать надо, но только воду пустите, нету воды вообще. Невозможно начать продвигаться, пока этой самой воды нет".

Чубайс считает, что средства НПФ – это единственный реалистичный источник средств для развития венчурного рынка в стране. Сейчас привлекать деньги НПФ для таких целей запрещено.