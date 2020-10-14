"Воду пустите, нет воды вообще": Чубайс жаждет пенсионных денег

Анатолий Чубайс хочет наполнить российские венчурные фонды деньгами из негосударственных пенсионных фондов (НПФ). Пока правительство так и не дало добро на возможность инвестирования средств НПФ в венчурный рынок, хотя ранее такую возможность одобрил ЦБ, и, естественно, институты развития не раз просили это одобрить.

На стратегической сессии Банка России, на которой обсуждался доклад о развитии альтернативных механизмов инвестирования, глава "Роснано" сравнил деньги из НПФ с водой в бассейне: "Хочу присоединиться к образу про бассейн. Да, мы заходим туда и говорим: «Ребят, что-то в этом бассейне как-то с образованием не очень хорошо, хлоркой пахнет, раздевалки какие-то не очень привлекательные, и вообще он 25-метровый, а нам нужно 50 метров». Это все правильно, это все так и есть, и образовывать надо, но только воду пустите, нету воды вообще. Невозможно начать продвигаться, пока этой самой воды нет".

Чубайс считает, что средства НПФ – это единственный реалистичный источник средств для развития венчурного рынка в стране.

Кстати, улучшение инвестклимата сегодня будет обсуждаться на совещании Владимира Путина с правительством, планируется доклад главы Минэкономразвития Максима Решетникова. Глава действующего кабинета министров Михаил Мишустин пока не выказывает существующим государственным институтам развития особого расположения. Летом премьер-министр, выступая в Госдуме, говорил следующее: "Важно запустить новый инвестиционный цикл и добиться улучшения инвестклимата. Нужно посмотреть, какие результаты показывают институты развития, если потребуется – перезапустить их или открыть новые. Они должны стать более прозрачными и эффективными". А самым ярым критиком существующих институтов вроде "Роснано" является спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Она уже не раз предлагала провести тщательный аудит происходящего в подобных компаниях и ликвидировать их в случае неэффективности.