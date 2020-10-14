Программа "путинской ипотеки" под 6,5% на новостройки продлена до июля 2021 года

Владимир Путин предложил продлить льготную ипотеку на новостройки под 6,5% до середины 2021 года.

"Программа льготной ипотеки заканчивается. Михаил Владимирович [Мишустин], давайте продлим хотя бы до середины 2021 года. Людям пока тяжеловато, стройка тоже только восстанавливается", - сказал Путин на совещании с правительством. Мишустин заявил: "Сейчас можно сказать, что эта программа стала одной из самых успешных антикризисных мер, выдано более 220 тыс. кредитов".