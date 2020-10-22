22 Октября 2020
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прививка от кори, корь, вакцинация, врач, игла, шприц (2016) | Фото: Puzkarapuz.ru

Лишать работы, запирать по домам: британский журнал опубликовал стратегию принудительной вакцинации

Британский медицинский журнал New England Journal of Medicine опубликовал статью о том, как можно запустить добровольно-принудительную вакцинацию населения под угрозой поразить в правах. Авторы статьи - из Йельского, Стэнфордского и Университета Индианы, которые получили финансирование от Фонда Билла и Мелинды Гейтс для разработки вакцины.
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Отмечается, что в США половина населения не желает делать себе экспериментальную прививку от коронавируса, значит, их нужно заставить.

Авторы предлагают ряд шагов. Вначале нужно развернуть пропаганду, что коронавирус не победить никаким другими мерами, кроме вакцинации. Затем - развернуть как можно более массовую добровольную вакцинацию, но с принуждением "групп высокого риска": медиков, госсужащих, военных и др., угрожая им увольнением или домашним арестом. При этом власти должны скрывать свои отношения с производителями вакцин. Остальных нужно старательно "убеждать", внушая им чувство вины, смущение, уверенность в вакцине, выгоду (обещание оставить гражданские права). В конце концов, предлагается ввести мандат на принудительные уколы, если все это не сработает, как задумано.

"Несоблюдение должно повлечь за собой наказание, включая приостановление работы или приказы о пребывании на дому для лиц, которые отказываются от вакцинации", - говорится в статье.

Канал "День-ТВ", который своими словами передает замысел авторов, полагает, что тех, кто откажется от вакцинации, затем обвинят во вспышках респираторных заболеваний, с принуждением к прививкам, а работодателей обвинят в том, что они представляют опасность для здоровья населения, если их сотрудники не вакцинированы. Жесткие правила социального дистанцирования и ношения масок нужны были лишь для того, чтобы проверить готовность людей безропотно подчиняться требованиям властей.

В оригинальной статье говорится о том, что только 49% американцев согласны сделать себе прививку от коронавируса, так как пока (на это указывает RT) клинические испытания американских вакцин дают множество тревожных побочных эффектов.

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Лишать работы, запирать по домам: британский журнал опубликовал стратегию принудительной вакцинации

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Теги: коронавирус, вакцина, вакцинация



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