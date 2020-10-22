"Уральский приборостроительный завод" выплатит 600 тысяч штрафа за возгорание аппаратов ИВЛ в Москве и Санкт-Петербурге

АО "Уральский приборостроительный завод", где были произведены аппараты ИВЛ "Авента-М", ставшие причиной возгорания в больницах Москвы и Санкт-Петербурга, привлечен к административным штрафам в общем размере 600 тыс. руб.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Росздравнадзора Свердловской области, сотрудники ведомства провели внеплановую проверку в мае-июне 2020 г., в рамках которой выявили многочисленные нарушения лицензионных требований при производстве медицинской техники, в том числе в системе производственного контроля, несоответствия техническим условиям. В частности, были отобраны аппараты ИВЛ марки "Авента-М", технические испытания которых подтвердили их недоброкачественность.

По данным фактам были составлены протоколы об административных правонарушениях. В итоге Арбитражный суд Свердловской области вынес постановление о привлечении АО "Уральский приборостроительный завод" к административной ответственности и назначении административного штрафа в размере 500 тыс. руб. по ч. 2 ст. 6.33 КоАП РФ (реализация недоброкачественных медицинских изделий) и 100 тыс. руб. по ч. 4 ст. 14.1 КоАП РФ (нарушение лицензионных требований).

Напомним, после пожаров Росздравнадзор остановил в стране обращение аппаратов ИВЛ "Авента-М", произведенных на Уральском приборостроительном заводе в период с 1 апреля. Несмотря на это, КРЭТ, куда в составе госкорпорации "Ростех" и входит АО "Уральский приборостроительный завод", не остановил производство аппаратов этой марки. Свое решение в КРЭТ пояснили тем, что временные ограничения распространяются только на ограниченную партию продукции.

Также после случившегося "Уральский приборостроительный завод" (входит в "Ростех") провел дополнительное тестирование аппаратов ИВЛ "Авента-М", однако не выявил каких-либо нареканий к техническим характеристикам.