На Комсомольском проспекте Перми посадили 23 липы

В Перми на Комсомольском проспекте (на участке от Ленина до Екатерининской) посадили 23 липы-крупномера. К ним подведена дренажная труба, через которую будут поливать и подкармливать корни деревьев, сообщили Накануне.RU в мэрии.

По данным департамента дорог и благоустройства администрации, старые деревья на Комсомольском проспекте нужно было менять. Учёные профильных факультетов пермских вузов вместе с представителями городских властей провели детальное обследование деревьев на этом участке. В результате выяснилось, что деревья ослаблены и могут стать угрозой для безопасности пешеходов и автомобилистов при неблагоприятных погодных условиях. Несмотря на наличие заболеваний, большинство деревьев сохранят. Для улучшения их состояния разработан комплекс оздоровительных и восстановительных мероприятий, которые позволят повысить иммунитет и устойчивость зеленых насаждений.

Осенью работы по частичной замене зеленых насаждений проводятся на участке Комсомольского проспекта от Ленина до Екатерининской. Посажены 23 липы-крупномера. Все посадки подрядчик провел под наблюдением специалистов мэрии.

"Липы привезли из Подмосковья, их высота – 4,5 м. Проведено укрепление корневой системы, поставлены специальные анкера, чтобы растение не упало от ветра. Сделана дренажная труба, специально подготовленная для того, чтобы через нее поливать и подкармливать корневую систему растений. Липа мелколистная в наших климатических условиях – одно из самых морозостойких деревьев, хорошо растет на улицах. Она газоустойчива и хорошо переносит перепады температур", - сказала замглавы департамента Илюса Збруева.

Пермь озеленяют постоянно. Молодые саженцы появляются как в знаковых общественных пространствах в центре города, так и в районных парках и скверах. Особенностью озеленительной кампании этого года является высадка деревьев-крупномеров высотой от 3 м и выше. Например, у Театра-Театра вместо старых деревьев высадили ели высотой 3,5 м.