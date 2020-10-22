Глава Нацразведки США обвинил Россию и Иран в попытке вмешаться в выборы

Директор национальной разведки США Джон Рэтклифф заявил, что Иран и Россия пытаются вмешаться в президентские выборы, оказывая давление на избирателей.

По его словам, две страны получили информацию о регистрации американских избирателей, чтобы сообщать им информацию, "которая, как они надеются, посеет хаос и подорвет ваше доверие к американским выборам", пишет Regnum.

Напомним, ранее госсекретарь США Майк Помпео пообещал до $10 млн за информацию о вмешательстве иностранных государств в электоральные процессы Штатов.

Одновременно в России появились сообщения об смс от Госдепа, в которых обещалось вознаграждение тому, кто сообщит данные о вмешательстве в выборы в США. В агитационном материале предлагается позвонить в Соединенные Штаты с доносом или отправить информацию в чат-бот в Telegram.