20 Октября 2020
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Общество Свердловская область
Лаборатория, где будут проводиться проверка на коронавирус в Екатеринбурге (2020) | Фото: Накануне.RU

"Делают по семь тестов за раз": свердловчан охватил "массовый психоз" из-за коронавируса

Жителей Свердловской области охватил "массовый психоз" из-за коронавируса. Как передает корреспондент Накануне.RU, об этом на сегодняшнем брифинге заявил вице-губернатор Павел Креков.

По его словам, сдавать тест на COVID-19 сейчас хотят все – "и когда надо, и когда не надо". Из-за этого, по словам Крекова, в колл-центр министерства здравоохранения пришлось сажать дополнительных диспетчеров, так как пошел поток звонков от желающих получить результаты своих анализов.

"При этом результаты выдаются в поликлиниках, которые эти анализы брали, либо в других учреждениях, где они были взяты. Что колл-центр и был вынужден объяснять", - рассказал Креков.

Вице-губернатор добавил, что сейчас "скорая помощь" работает с очень серьезной нагрузкой. При этом существует отдельное подразделение, которое занимается только "ковидными" больными. По его словам, вчера сроки выезда к таким пациентам достигали более шести часов, и в итоге около 20% оказывались больные с легкой симптоматикой, которые, тем не менее, настаивали на своей госпитализации.

скорая, медицина катастроф, парад Победы в Екатеринбурге(2020)|Фото: Накануне.RU

"Это значит, что к кому-то "скорая помощь" будет ехать дольше, чем следует. Это очень серьезная проблема, мы были вынуждены поставить четыре дополнительные бригады из центра медицины катастроф. В результате к утру почти в два раза снизилось подъездное время к этим категориям больных. В случае необходимости мы будем этим пользоваться. Но давайте как-то без "общего психоза", - призвал Павел Креков.

Он отметил, что свердловчан охватила "тестомания".

"Это не есть хорошо. Уверяю вас, не нужно делать их каждый день сразу в нескольких учреждениях. У нас есть граждане, которые в семи учреждениях сразу делают тесты. В итоге скапливаются очереди, и на одного человека приходит семь анализов. Это явный перебор, но у нас много таких "тестоманов", причем среди людей достаточно здоровых. А те, кто реально болен, ограничиваются более скромными масштабами", - заключил вице-губернатор.

Добавим, за минувшие сутки на Среднем Урале было выявлено 258 новых случаев COVID-19. Диагноз оказался лабораторно подтвержден у жителей Екатеринбурга (156 случаев) и других муниципалитетов.

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"Делают по семь тестов за раз": свердловчан охватил "массовый психоз" из-за коронавируса

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Теги: тесты, коронавирус, Креков, Свердловская область



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