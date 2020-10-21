Актер Гоша Куценко заболел коронавирусом

Актер театра и кино Гоша Куценко сообщил своим подписчикам в Instagram об отмене спектакля "Love Letters" с его участием, который должен был состояться 21 и 22 октября. Причиной стало заболевание артиста – он заразился коронавирусом.

"Друзья! Я приболел! Все-таки. Поэтому так складываются обстоятельства ,что мы вынуждены перенести спектакль "Love Letters", назначенный на 21 и 22 октября на 8 декабря. Площадка остаeется без изменений - театр на Таганке. Билеты действительны", - написал Куценко.

"Берегите себя! Ковид - коварнейший персонаж! Вот и мне пришлось его исполнить! Носите маски! Держите дистанцию. Не будьте безрассудны. Помогите Себе и Врачам. Они опять взялись за Подвиги!", - попросил Гоша.

Ранее сегодня стало известно, что коронавирусом заболел губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев и его супруга. Они самоизолировались дома, работать глава региона собирается дистанционно.