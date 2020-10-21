21 Октября 2020
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Гоша Куценко (2017) | Фото:instagram.com/goshakutsenko

Актер Гоша Куценко заболел коронавирусом

Актер театра и кино Гоша Куценко сообщил своим подписчикам в Instagram об отмене спектакля "Love Letters" с его участием, который должен был состояться 21 и 22 октября. Причиной стало заболевание артиста – он заразился коронавирусом.

"Друзья! Я приболел! Все-таки.  Поэтому так складываются обстоятельства ,что мы вынуждены перенести спектакль "Love Letters", назначенный на 21 и 22 октября на 8 декабря. Площадка остаeется без изменений - театр на Таганке. Билеты действительны", - написал Куценко.

"Берегите себя! Ковид - коварнейший персонаж! Вот и мне пришлось его исполнить! Носите маски! Держите дистанцию. Не будьте безрассудны. Помогите Себе и Врачам. Они опять взялись за Подвиги!", - попросил Гоша.

Ранее сегодня стало известно, что коронавирусом заболел губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев и его супруга. Они самоизолировались дома, работать глава региона собирается дистанционно. 

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Актер Гоша Куценко заболел коронавирусом

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Теги: гоша куценко, коронавирус, отмена спектакля



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