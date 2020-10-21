21 Октября 2020
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Сергей Цивилев губернатор Кемеровской области (2019) | Фото:vk.com/tsivilev42

Губернатор Кузбасса заболел коронавирусом, будет лечиться дома

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев заразился коронавирусом. Об этом он сообщил в своем блоге в Instagram.

"Мы с супругой заболели, у Анны Евгеньевны положительный тест. У нас одинаковые симптомы, характерные для коронавируса: повышенная температура, легкий кашель, насморк. Мы самоизолировались, будем лечиться на дому", - рассказал глава Кузбасса.

Он пояснил, что работает дистанционно, а правительству велел решить две основные задачи – снять лишнюю нагрузку с врачей и обеспечить регион медпрепаратами.

"Еще раз хочу подчеркнуть: коронавирус реален. Я прошу всех относиться с пониманием и уважением к работе врачей. Лучшая наша помощь им — это соблюдение всех мер профилактики, особенно ношение масок и соблюдение социальной дистанции. Берегите себя и близких, не болейте!" – сказал Цивилев.

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Губернатор Кузбасса заболел коронавирусом, будет лечиться дома

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Теги: сергей цивилев, кузбасс, коронавирус



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