Губернатор Кузбасса заболел коронавирусом, будет лечиться дома

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев заразился коронавирусом. Об этом он сообщил в своем блоге в Instagram.

"Мы с супругой заболели, у Анны Евгеньевны положительный тест. У нас одинаковые симптомы, характерные для коронавируса: повышенная температура, легкий кашель, насморк. Мы самоизолировались, будем лечиться на дому", - рассказал глава Кузбасса.

Он пояснил, что работает дистанционно, а правительству велел решить две основные задачи – снять лишнюю нагрузку с врачей и обеспечить регион медпрепаратами.

"Еще раз хочу подчеркнуть: коронавирус реален. Я прошу всех относиться с пониманием и уважением к работе врачей. Лучшая наша помощь им — это соблюдение всех мер профилактики, особенно ношение масок и соблюдение социальной дистанции. Берегите себя и близких, не болейте!" – сказал Цивилев.