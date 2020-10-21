21 Октября 2020
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Валентина Матвиенко, &quot;Инвестиции в регионы - инвестиции в будущее&quot; (2018) | Фото: Накануне.RU

"Олигархия на муниципальном уровне": В Совфеде призвали "восстановить вертикаль власти" в Красноярском крае

В Совете Федерации сегодня слушали доклад сенаторов, съездивших на прошлой неделе в Норильск. Они провели совещание по ликвидации аварии на предприятии "Норникеля", но также занялись ситуацией в городе, которую обозначили как близкую к катастрофичной.

Выслушав доклад коллег, сенатор Светлана Горячева даже поинтересовалась, возбуждено ли уголовное дело, а если нет – призвала начать парламентское расследование. Спикер палаты Валентина Матвиенко ее успокоила, мол, надзор за расследованием ведет Генпрокуратура, она постоянно отчитывается о промежуточных вариантах.

Но на этом Матвиенко не успокоилась и уже сама пошла в атаку сначала на акционеров "Норникеля", которые, по ее мнению, "все вкусное оставили себе, а социалку сбросили на администрацию города". А затем досталось и самим местным властям: "Я когда была губернатором Санкт-Петербурга – никто мне руки не выкручивал. Но я говорила: "Хорошо, мы возьмем на баланс [объекты], но вы их сначала отремонтируйте за свой счет! Не надо было так легко соглашаться и принимать хозяйство от крупной компании".

В заключении доклада Матвиенко перешла к угрозам. "Олигархия на муниципальном уровне. Свой город, своя администрация. Это что такое?! Где губернатор? Надо восстановить вертикаль власти в Красноярском крае. Минимум 75% реновации жилья, 70% реконструкции инфраструктуры – все будьте добры сделать. Надеюсь, что акционеры, которые не посчитали нужным приехать и поучаствовать в нашем совещании в Норильске, сегодня тоже не проявили активности, что они услышат и сделают для себя выводы. Иначе мы будем добиваться других выводов. Мы подготовим детальный доклад руководству страны", - пообещала спикер СФ.

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"Олигархия на муниципальном уровне": В Совфеде призвали "восстановить вертикаль власти" в Красноярском крае

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Теги: совет федерации, норильский никель, вертикаль власти, норильск, валентина матвиенко



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